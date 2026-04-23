علي المسعود: “فيتنام.. ولادة أمة”: فيلم وثائقي غني يكرم الذاكرة الجماعية للفيتناميين

كتب علي المسعود:

في عالم غالبا ما تتشكل فيه السرديات التاريخية بأصوات خارجية، يبرز الفيلم الوثائقي “فيتنام ، ولادة أمة ” من خلال كشفه عن تاريخ فيتنام ومن خلال شهادات مؤثرة لشعبها. ومن خلال عدسة الذكريات الحميمة والتراث الجماعي، يتناول هذا الفيلم الذكرى المؤلمة لفيتنام ، حيث يغوص في مياه الصراعات المضطربة التي ميزت البلاد . من بداية حروبه من أجل الحرية والأستقلال وحتى يومنا هذا، لا تزال أصداء هذا الماضي تتردد في حياة العديد من الفيتناميين، حيث ترسخت قضايا الهوية والمقاومة في حياتهم اليومية .

إحتفاء بالذاكرة الجماعية للشعب الفيتنامي

تستند السلسة الوثائقية : فيتنام ، ميلاد أمة ” إلى أرشيفات لا تقدر بدر بثمن تثري القصة. هذه الصور، التي غالبا ما تنسى، تكشف جانبا آخر من فيتنام، تاريح أمة صامدة و نهضت من الرماد. يشمل الأرشيف ، الصور الفوتوغرافية التي تصور الأحداث المهمة خلال الحرب ، وكذالك الوثائق الحكومية ، وهي نصوص رسمية تكشف عن القرارات التي شكلت مجرى الاحداث ، وأخيرا ، الشهادات المسجلة ، تسجيل صوت وفيديو لناجين من تلك الحرب يشاركون تجاربهم خلال القصف والقتال أو العيش في الملاجئ.تسمح هذه الثروة من الأرشيفات للفيلم الوثائقي بإقامة رابط قوي بين الماضي والحاضر، مما يساهم في الحفاظ على الذاكرة الفيتنامية . تغوص السلسلة”فيتنام، ظهور أمة” في قلب تاريخ فيتنام المضطرب من خلال أصوات الفيتناميين أنفسهم. من خلال قصص مؤثرة، يسلط الضوء على الخيارات المؤلمة التي اتخذها شعب في مواجهة الحرب وانقسام أمته. من خلال توفير وصول غير مسبوق إلى شهادات المحاربين القدامى والمؤرخين والشخصيات الثقافية، يحتفي هذا العمل الوفير بالذاكرة الجماعية لشعب تمكن من البقاء وإعادة بناء نفسه رغم الصعوبات المأساوية في ماضيه. هذا الفيلم الوثائقي هو تحية نابضة بالحياة لهوية فيتنام ورحلتها نحو الاستقلال والتوحيد .

من خلال سرد غني ومؤثر، تسلط هذه السلسلة الوثائقية الضوء على تأثير حرب فيتنام على حياة شعبها، مع الاحتفاء بصمود الفيتناميين والذاكرة الجماعية .

فيتنام، ولادة أمة: فيلم وثائقي غني يكرم ذكرى الشعب الفيتنامي

يبرز هذا الفيلم الوثائقي برغبته في سرد قصة فيتنام من خلال عيون سكانها، وليس من خلال منظور القوى الخارجية التي أثرت على مصيرها. تكشف شهادات المحاربين القدامى والكتاب والمؤرخين كيف أعادت هذه الحرب تعريف الهوية الوطنية الفيتنامية. من خلال توفير منصة لهذه الأصوات، ينجح الفيلم في نقل ثقل الذاكرة الجماعية لشعب بأكمله .

إنقسام الأمة

يكشف الفيلم الوثائقي عن الانقسام العميق الذي مزق فيتنام. من جهة، الشماليون الذين يحبون الأيديولوجية الشيوعية، ومن جهة أخرى، الجنوبيون الذين يدافعون عن نموذج رأسمالي. من خلال قصص مؤثرة وكشف تاريخي، يتتبع هذا الفيلم حياة أولئك الذين تورطوا في هذا الصراع، وكيف ترك هذا الانفصال ندوبا لا تمحى على المجتمع الفيتنامي. تسلط قصص العائلات المنقسمة، والخسائر المأساوية، والنضالات من أجل البقاء الضوء على المأساة الإنسانية في ذلك الوقت . تثري هذه العناصر الأرشيفية السرد وتضيف بعدا بصريا يجذب انتباه المشاهد. من خلال دمج هذه الشهادات مع لقطات من تلك الفترة، يقدم الفيلم الوثائقي فهما أعمق لرعب القتال والتضحيات التي قدمها الشعب الفيتنامي .

تكريم للذاكرة الجماعية

“فيتنام ،لادة أمة” حكاية يرويها من عاشوا حياتها . هذه السلسلة الوثائقية الطموحة، التي تغطي ثلاثة عقود من حرب الاستقلال، تعطي صوتا للفيتناميين في الخطوط الأمامية. نهج أصلي قائم على الأرشيفات الغنية.تركز معظم الأفلام الوثائقية عن تاريخ فيتنام الحديث على حرب الهند الصينية بين عامي 1945 و1954 أو الحرب التي شاركت فيها الولايات المتحدة بين عامي 1955 و1975.

قبل مئة عام، كانت فيتنام جزءا من الهند الصينية الفرنسية. بعد حرب الاستقلال، هزمت فرنسا، لكن فيتنام بقيت منقسمة لمدة ثلاثة عقود بين المعسكر الشيوعي في الشمال والمعسكر الرأسمالي في الجنوب. بعد إعادة التوحيد في عام 1975، كانت جراح الحرب عميقة وفر “سكان القوارب” إلى أوروبا. من خلال حلقاته، يسعى الفيلم ليس فقط لسرد قصة الأحداث المهمة في تاريخ فيتنام، بل أيضا لتكريم ذكرى الضحايا، مع تكريم معاناتهم وشجاعتهم. يثير الفيلم التأمل في أهمية الذاكرة في عملية شفاء بلد عانى منذ زمن طويل من الحزن والألم. إنه تذكير بأهمية الحفاظ على ذكرى من قاتلوا من أجل استقلال فيتنام وسيادتها . تغطي هذه السلسلة المكونة من أربع حلقات مدة كل منها 52 دقيقة من إخراج” لوسيو موليكا وفيليب غروموف” فترة أوسع بكثير من غزو فرنسا تحت الإمبراطورية الثانية لهذه الأراضي التي أصبحت لاحقا منطقة في الهند الصينية ، إلى إعادة توحيد البلاد في عام 1975، وحتى بعد ذلك، واستكشاف عواقب سنوات الحرب الأهلية على السكان .تنتقل السلسلة بسرعة إلى العقود الأولى من الاستعمار والحرب العالمية الثانية، للتركيز على النضالات من أجل الاستقلال، بدءا من عام 1945 عندما كان من الضروري القتال ضد المستعمر الفرنسي ، وحتى عام 1975، ومغادرة الجيش الأمريكي الحليف لحكومة جنوب فيتنام . أو بعد ذلك بقليل، كذالك عودة بعض المنفيين، ومغادرة عائلات المتعاونين الأمريكيين خوفا من الانتقام .

تقدم السلسلة الوثائقية قراءة في التاريخ المأساوي للشعب الفيتنامي على مدى ثلاثين عاما من أجل تحريره . احترم المخرجان التسلسل الزمني الذي سيجعل الجميع يعيشون مآسي هذا البلد، من تقسيمه إلى إقليمين ومعسكرين، شيوعيين ورأسماليين، إلى إعادة بنائه الصعبة على يد شعب يحمل علامة دائمة في جسده وروحه. يجب تقدير أصالة عملهم في العناية التي بذلوها لجعل هذه القصة حميمة .

فيتنام، ولادة أمة”: غزو الحرية

السلسة الوثائقية ” فيتنام، ميلاد أمة”، جدارية تاريخية ضخمة، تروي التاريخ المضطرب للهند الصينية الفرنسية، التي ستصبح فيتنام عبر العديد من المآسي. يتيح لنا هذا الفيلم الوثائقي األماني الاقتراب قدر الإمكان من الأحداث، من خلال أربعة أجزاء تتبع تسلسل الأحداث الزمنية . الاستقلال: 1920-1954 تليها التقسيم: 1954-1962، ستعرض الحرب: 1963-1968، التي اكتملت من خلال إعادة التوحيد: من 1968 حتى الآن،م راجعة من خلال شهادات المحاربين القدامى الفيتناميين، تعيد هذه السلسلة الوثائقية الشيقة تتبع تاريخ النضال الطويل لاستعادة استقلالها ووضع حد للهيمنة الفرنسية على البلاد . لما يقرب من قرن، كانت فيتنام جزءا من الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية. حاول الأخير فرض لغته وثقافته وتعليم الأطفال ” لغة وثقافة المستعّمر”. الحلقة الأولى (“الاستقلال: 1920-1954”) من هذه السلسلة الشيقة، المليئة بالأرشيفات غير المنشورة واللافتة، مكرسة للنضال الشرس في فيتنام من أجل الاستقلال. “كان هناك نفاق كبير. فرنسا، دولة حقوق الإنسان، لم تحترم هذه المبادئ العظيمة على الإطلاق في فيتنام. كان هذا التناقض هو ما فتح أعين جزء كبير من الشباب الفيتنامي،” تشرح المؤرخة مارتينا ثوكني نغوين .في عشرينيات القرن الماضي، نظمت حركات معارضة في الريف تحت رعاية الشيوعي “هو تشي منه، واستعادوا قوتهم مع نهاية الحرب العالمية الثانية واستسلام اليابان، التي احتلت البلاد منذ عام 1940 بعد هزيمة فرنسا، وكانت تعمل على تجويع السكان .

حرب عصابات مستمرة

في عام 1941، أسس هو تشي منه، الملقب ب “العم هو”، حزب فيتمنه – جبهة استقلال فيتنام – وأعلن الاستقلال في 2 سبتمبر 1945.” إذ نجح “هو تشي منه ” في بناء إئتلاف واسع، فذلك من خلال تقديم خطاب قومي، دون الإشارة في ذلك الوقت إلى ماركس أو ستالين. هذا ما أراد الفيتناميون سماعه. وقبل كل شيء، أرادوا التحرر من الفرنسيين،” يقول” المؤرخ لين-هانغ تي. نغوين” .لكن فرنسا لا تنوي التخلي عن هذه الأرض الغنية بالمواد الخام مثل المطاط، التي هي متعة مصانع ميشلان للإطارات، والعمالة الرخيصة. في عام 1946، أعلنت الحرب على الانفصاليين لكنها واجهت حرب عصابات مستمرة. اندلعت حرب أهلية بين الفيتناميين الشيوعيين في الشمال والقوميين في الجنوب، وكان الأخير بدعم من فرنسا والولايات المتحدة .إستمر الصراع حتى معركة ديان بيان فو في مايو 1954، والتي شكلت نهاية الحرب ونهاية الهند الصينية الفرنسية. لم تدم النشوة طويلا، وسرعان ما غرقت البلاد في صراع دميت جديد .

أصوات من فيتنام: سرد شخصي للحرب

تقدم من خلال تلك السلسلة شهادة السكان المحليين والناجين منظورا فريدا لأحداث الماضي، غالبا ما يتم تجاهلها في كتب التاريخ. الشباب الذين اضطروا لاختيار جانب خلال الصراع يرويون كيف شكل الانقسام ليس فقط حياتهم، بل حياة أمة بأكملها. المؤرخ “بوي تران فونغ” يستحضر هذا المعاناة المشتركة: “عندما أنظر إلى تاريخ فيتنام، أرى الكثير من الألم والسوء والوجع ” . من خلال الأرشيفات غير المنشورة والسرديات الشخصية، تسعى السلسة الوثائقية لالتقاط شظايا تاريخ ممزق، وإعطاء صوتا لأولئك الذين لم تتح لهم دائما الفرصة لأن يسمع صوتهم .كل قصة شخصية تروي جزءا من التراث الفيتنامي. هذه الشهادات هي العديد من أجزاء تاريخ فيتنام التي تتداخل لتشكل كيتا. تكشف عن الصراعات والتضحيات والآمال، لكنها أيضا تكشف عن الآثار الدائمة للحرب على الأجيال القادمة. إليكم بعض القصص المهمة : قصة جندي: في سرد تجاربه في ساحة المعركة، يتذكر جندي سابق روح الزمالة و، المعاناة المشتركة ، طفولة مسروقة: امرأة، كانت طفلة أثناء الحرب، تستحضر ذكريات شبابها التي تميزت بعدم الأمان والفقدان السعي نحو المصالحة ، يروي أحد المحاربين القدامى رحلته نحو المصالحة مع ماضيه، موضحا البحث عن السلام الداخلي.

في الختام : من خلال حلقاته، يسعى الفيلم ليس فقط لسرد قصة الأحداث المهمة في تاريخ فيتنام، بل أيضا لتكريم ذكرى الضحايا، مع تكريم معاناتهم وشجاعتهم. يثير الفيلم التأمل في أهمية الذاكرة في عملية شفاء بلد عانى منذ زمن طويل من الحزن والألم. إنه تذكير بأهمية الحفاظ على ذكرى من قاتلوا من أجل استقلال فيتنام وسيادتها . قوة هذا الفيلم تكمن في أنه يمنح صوتا للشعب الفيتنامي من جميع الطبقات الاجتماعية والتوجهات السياسية. شهود التاريخ وذريتهم يشهدون بقلوب مفتوحة. الآراء المعبر عنها توضح تعقيد “ميلاد أمة”. كل هذا مضاء من خلال تعليقات المؤرخين، بعضهم أمريكيون من أصل فيتنامي. أما بالنسبة لصور الأرشيف، فهي مختارة بشكل جيد جدا . رغم جراح الماضي، تسلط القصص في هذا الفيلم الوثائقي الضوء أيضا على مدى التقدم الذي أحرزته الأمة منذ الحروب، بالإضافة إلى طموحاتها في التنمية. من خلال تسليط الضوء على هذه التحولات، يسلط الفيلم الضوء على صمود الشعب الفيتنامي، الذي يواصل بناء مستقبل واعد مع تكريم ماضيه من خلال هذه الأعمال .

كاتب عراقي