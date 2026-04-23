اللبنانيون يرفضون تمثالا للمسيح قدمه الجيش الإسرائيلي

الخميس 23 أبريل 2026 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

ض اللبنانيون في بلدة دبل استلام تمثال للسيد المسيح عرضه عليهم الجيش الإسرائيلي، بديلا عن آخر حطمه أحد جنوده قبل أيام، ما أثار انتقادات واسعة بأنحاء العالم.

وقال موقع "واللا" الإخباري الخميس: "لم يتقبل السكان في بلدة دبل بجنوبي لبنان تمثال السيد المسيح أهداه لهم الجيش الإسرائيلي، بعد أن حطم جندي تمثالا كان قائما في البلدة".

وتابع: "السكان غير مهتمين بتمثال من جانب مَن جرحوا مشاعرهم، في عمل أثار غضب ملايين المسيحيين حول العالم".

في المقابل، وبمساعدة الكتيبة الإيطالية بقوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) على ما يبدو، وصل تمثال مطابق للذي حُطم وقام جنود من "اليونيفيل" وسكان وكاهن البلدة بوضع التمثال الجديد في مكانه.

ونشر الموقع الإسرائيلي صورة للتمثال الذي عرضه الجيش الإسرائيلي والتمثال الآخر الذي أُحضر من إيطاليا.

وأظهرت لقطات مصورة، الأحد، جنديا إسرائيليا يحطم تمثال السيد المسيح في البلدة باستخدام معول.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إبعاد الجندي الذي حطم التمثال وزميل له صوّر الواقعة عن المهام القتالية واحتجازهما لمدة 30 يوما، لكنه أبقى عليهما في الخدمة العسكرية.

وفي 2 مارس بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف 2475 شهيدا و7696 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، بالإضافة إلى دمار واسع، حسب معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها من عقود والبعض الآخر منذ الحرب الراهنة والحرب السابقة 2023-2024.

