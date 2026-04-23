بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

الخميس 23 أبريل 2026 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية



سما / وكالات /

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عن احتجاج بلاده الشديد على استغلال واشنطن أراضي وأجواء قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية في الاعتداءات على بلاده.

طلب السفير الإيراني إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي من حكومات قطر والكويت والبحرين والإمارات والسعودية الالتزام، بشكل قاطع، بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقبل يومين، قال جولز هيرست مفتش الميزانية في وزارة الحرب الأمريكية، إن الوزارة "لا تعرف حتى الآن كم ستكلف إعادة تأهيل القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط المتضررة في الصراع مع إيران".

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة إنهاء أي استخدام للقوة في إيران، والتوصل إلى حل للوضع. والاستعداد للإسهام في تطبيع العلاقات بين طهران ودول الخليج.

يشار إلى أنه في منتصف أبريل الجاري، طالبت إيران على لسان سفيرها إيرواني كلا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسب "المشاركة المباشرة لهذه الدول" أو "تسهيل الهجمات" الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

2026-04-23_06-41-09_399879

7654

