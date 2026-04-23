إطلاق الخطة الوطنية لإدارة النفايات الخطرة في الضفة الغربية

رام الله / سما/

أطلقت سلطة جودة البيئة، اليوم الأربعاء، أعمال إعداد الدراسة الخاصة بالخطة الوطنية لإدارة النفايات الخطرة في الضفة الغربية، خلال اجتماع عقد في مقرها بالبيرة بمشاركة عبر الاتصال المرئي والاستشاري الدولي المكلف بإعداد الدراسة، تحت رعاية رئيس سلطة جودة البيئة م. زغلول سمحان.

وتهدف الدراسة إلى إجراء تشخيص شامل لمصادر وأنواع وكميات النفايات الخطرة، وطرق معالجتها والتخلص منها، وصولاً إلى إعداد خطة عملية للنهوض بقطاع إدارة النفايات الخطرة، والحد من آثارها على البيئة والصحة العامة.

وتأتي إعداد الدراسة في ظل تحديات متزايدة تواجه إدارة النفايات وحماية البيئة والصحة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وما يرافقها من تعقيدات تؤثر على أنظمة الإدارة البيئية، مع الإشارة إلى خصوصية الوضع في قطاع غزة الذي يتطلب تدخلات مكثفة خارج نطاق الدراسة الحالية.

وتُعد دولة فلسطين طرفاً موقعاً على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بإدارة النفايات الخطرة من بينها اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وميناماتا ، فيما يدعم إعداد الدراسة جهود الإيفاء بالالتزامات الدولية، رغم التحديات المرتبطة بعراقيل الاحتلال وعدم السيطرة على المعابر والحدود وتعطل أنظمة إدارة النفايات.

وتتمثل أبرز مخاطر النفايات الخطرة في المواد الكيميائية الناتجة عن الأنشطة الصناعية والزراعية، وبعض المخلفات التي تختلط بالنفايات المنزلية، إضافة إلى الملوثات العضوية الثابتة والزئبق، لما لها من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة و تسببها في تلوث الهواء والمياه وتدهور الأراضي الزراعية.

ويجري تنفيذ الدراسة ضمن برنامج إدارة النفايات الصلبة المتكاملة الذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وبتمويل من مجموعة البنك الدولي. كما شُكلت لجنة توجيهية لمتابعة تنفيذها بمشاركة الجهات ذات العلاقة، فيما يتولى إعداد الدراسة خبراء دوليون ومحليون من خلال ائتلاف شركات "خطيب وعلمي" و"بلاك فورست" و"إيه-1".