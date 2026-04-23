قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في 17 كانون الثاني الماضي، كشفت قناة العربية أن العاصمة المصرية القاهرة ستستقبل خلال أيام اللواء جاسبر جيفيرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وإذ من المقرر أن يعقد الجنرال الأميركي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين لبحث الترتيبات الأمنية والميدانية المعقدة في القطاع.

تأتي هذه الزيارة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار.

يذكر أن جيفيرز تدرج في وحدات النخبة بالجيش الأميركي، كما شغل منصب مستشار قائد عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، وقاد لواءً عسكرياً في عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وصولاً إلى قيادة العمليات الخاصة بالقيادة المركزية ونيابة مدير الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في "البنتاغون".