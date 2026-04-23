  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

الخميس 23 أبريل 2026 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في 17 كانون الثاني الماضي، كشفت قناة العربية أن العاصمة المصرية القاهرة ستستقبل خلال أيام اللواء جاسبر جيفيرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وإذ من المقرر أن يعقد الجنرال الأميركي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين لبحث الترتيبات الأمنية والميدانية المعقدة في القطاع.

تأتي هذه الزيارة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار.

يذكر أن جيفيرز تدرج في وحدات النخبة بالجيش الأميركي، كما شغل منصب مستشار قائد عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، وقاد لواءً عسكرياً في عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وصولاً إلى قيادة العمليات الخاصة بالقيادة المركزية ونيابة مدير الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في "البنتاغون".

الأخبار الرئيسية

﻿ إسرائيل: مسيّرات (حزب الله) الانتحاريّة التي تعمل بتوجيه الألياف البصريّة تُعتبر الصداع القادم والعدوّ الأكثر تحديًا..

