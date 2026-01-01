الطقس: أجواء ربيعية معتدلة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً ربيعياً ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعياً ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام ربيعياً ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، وحاراً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.