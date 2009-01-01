ترامب: "مشاة البحرية" تحتجز سفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار

واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قوات مشاة البحرية (مارينز) تمكنت من احتجاز سفينة شحن إيرانية تدعى "توسكا"، بعد محاولتها اختراق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضح ترامب أن السفينة "توسكا" رفضت الامتثال لتوجيهات القوات البحرية الأمريكية بالتوقف، مما دفع القوات إلى التدخل الميداني.

و أكد الرئيس الأمريكي أن القوات لجأت إلى "تفجير ثقب في غرفة المحركات" لتعطيل السفينة ومنعها من الفرار، مشيراً إلى أن السفينة تخضع لعقوبات أمريكية مسبقة بسبب "أنشطة غير قانونية".

وتتولى وحدات من مشاة البحرية حالياً حراسة السفينة وضبط طاقمها، في إجراء يهدف لتعزيز صرامة الحصار المفروض على الملاحة من وإلى إيران.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أن الحصار البحري الشامل لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق نهائي مع طهران. وتعد هذه العملية تصعيداً لافتاً في "حرب السفن" الدائرة، حيث شدد ترامب على أن البحرية الأمريكية لن تتردد في "القضاء فوراً" على أي قطع بحرية تحاول كسر نطاق الحصار.

وتراقب أسواق الطاقة العالمية هذه التطورات بحذر، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثر إمدادات النفط، وسط تزايد القلق الدولي من تحول هذه الاحتكاكات الميدانية إلى مواجهة إقليمية أوسع لا يمكن السيطرة عليها.

وتعكس هذه الواقعة انتقال الإدارة الأمريكية من التهديد اللفظي إلى التنفيذ الميداني الصارم للحصار، مما يضع الضغوط القصوى على الجانب الإيراني قبيل المفاوضات المرتقبة.