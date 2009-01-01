  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: "مشاة البحرية" تحتجز سفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار

الأحد 19 أبريل 2026 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قوات مشاة البحرية (مارينز) تمكنت من احتجاز سفينة شحن إيرانية تدعى "توسكا"، بعد محاولتها اختراق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضح ترامب أن السفينة "توسكا" رفضت الامتثال لتوجيهات القوات البحرية الأمريكية بالتوقف، مما دفع القوات إلى التدخل الميداني.

و أكد الرئيس الأمريكي أن القوات لجأت إلى "تفجير ثقب في غرفة المحركات" لتعطيل السفينة ومنعها من الفرار، مشيراً إلى أن السفينة تخضع لعقوبات أمريكية مسبقة بسبب "أنشطة غير قانونية".

وتتولى وحدات من مشاة البحرية حالياً حراسة السفينة وضبط طاقمها، في إجراء يهدف لتعزيز صرامة الحصار المفروض على الملاحة من وإلى إيران.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أن الحصار البحري الشامل لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق نهائي مع طهران. وتعد هذه العملية تصعيداً لافتاً في "حرب السفن" الدائرة، حيث شدد ترامب على أن البحرية الأمريكية لن تتردد في "القضاء فوراً" على أي قطع بحرية تحاول كسر نطاق الحصار.

وتراقب أسواق الطاقة العالمية هذه التطورات بحذر، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثر إمدادات النفط، وسط تزايد القلق الدولي من تحول هذه الاحتكاكات الميدانية إلى مواجهة إقليمية أوسع لا يمكن السيطرة عليها.

وتعكس هذه الواقعة انتقال الإدارة الأمريكية من التهديد اللفظي إلى التنفيذ الميداني الصارم للحصار، مما يضع الضغوط القصوى على الجانب الإيراني قبيل المفاوضات المرتقبة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس

المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

“حياتي في خطر”.. ألبانيز: الجيش الإسرائيلي “أكثر الجيوش انحطاطاً” على وجه الأرض

هاريس : نتنياهو جر ترامب إلى حرب مع إيران

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

صحيفة : ترامب عارض عملية برية في جزيرة “خارك” الإيرانية خشية الخسائر وغضب من اسقاط مقاتلة..

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

الأخبار الرئيسية

أكاديمي إماراتي: لم نعد بحاجة إلى حماية أمريكية.. والقواعد عبء وليست رصيدًا

ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

حماس: إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة شوط للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس