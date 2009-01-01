الرئيس عباس يستقبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة فتح.

واستمع سيادته الرئيس، للتحضيرات الجارية من قبل اللجنة لعقد المؤتمر الثامن، مؤكداً على ضرورة استكمال الترتيبات كافة لعقد المؤتمر في موعده المقرر في 14/5/2026.

وشدد الرئيس، على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للحركة، والمعايير المعتمدة وشروط العضوية. واتفق على أن تسلم اللجنة التحضيرية، الملفات كافة الخاصة بعقد المؤتمر الثامن للحركة يوم الخميس القادم إلى سيادته لاعتمادها.