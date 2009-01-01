الرئيس عباس يستقبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن

الأحد 19 أبريل 2026 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن



رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن لحركة فتح.

واستمع سيادته الرئيس، للتحضيرات الجارية من قبل اللجنة لعقد المؤتمر الثامن، مؤكداً على ضرورة استكمال الترتيبات كافة لعقد المؤتمر في موعده المقرر في 14/5/2026.

وشدد الرئيس، على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للحركة، والمعايير المعتمدة وشروط العضوية. واتفق على أن تسلم اللجنة التحضيرية، الملفات كافة الخاصة بعقد المؤتمر الثامن للحركة يوم الخميس القادم إلى سيادته لاعتمادها.

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس

“حياتي في خطر”.. ألبانيز: الجيش الإسرائيلي “أكثر الجيوش انحطاطاً” على وجه الأرض

المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

هاريس : نتنياهو جر ترامب إلى حرب مع إيران

صحيفة : ترامب عارض عملية برية في جزيرة “خارك” الإيرانية خشية الخسائر وغضب من اسقاط مقاتلة..

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

ترامب: "مشاة البحرية" تحتجز سفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار

ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

حماس: إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة شوط للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس