الجيش الاسرائيلي يفتح تحقيقا بعد نشر صورة لجندي يحطم تمثالاً للسيد المسيح

الأحد 19 أبريل 2026 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس انه تم التقاط صوِّر لجندي إسرائيلي وهو يُحطِّم تمثالاً للسيد المسيح في قرية دير ساريان بمنطقة مرج عيون جنوب لبنان.

واكدت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، ان الجيش الإسرائيلي قال بأن "هذه الأفعال لا تتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي والسلوك المتوقع من جنوده"، وأن "الحادث سيخضع لتحقيق شامل وعميق".

كما أُعلن وفقا للصحيفة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا لزم الأمر، وفقاً لنتائج التحقيق". وفي لبنان، أُفيد بتدمير موقع مسيحي آخر في قرية عين إبل بمديرية النبطية جنوب البلاد.

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس

المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

“حياتي في خطر”.. ألبانيز: الجيش الإسرائيلي “أكثر الجيوش انحطاطاً” على وجه الأرض

هاريس : نتنياهو جر ترامب إلى حرب مع إيران

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

صحيفة : ترامب عارض عملية برية في جزيرة “خارك” الإيرانية خشية الخسائر وغضب من اسقاط مقاتلة..

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

أكاديمي إماراتي: لم نعد بحاجة إلى حماية أمريكية.. والقواعد عبء وليست رصيدًا

ترامب: "مشاة البحرية" تحتجز سفينة إيرانية حاولت اختراق الحصار

ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

حماس: إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة شوط للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..