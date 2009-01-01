الجيش الاسرائيلي يفتح تحقيقا بعد نشر صورة لجندي يحطم تمثالاً للسيد المسيح

قالت صحيفة هآرتس انه تم التقاط صوِّر لجندي إسرائيلي وهو يُحطِّم تمثالاً للسيد المسيح في قرية دير ساريان بمنطقة مرج عيون جنوب لبنان.

واكدت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، ان الجيش الإسرائيلي قال بأن "هذه الأفعال لا تتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي والسلوك المتوقع من جنوده"، وأن "الحادث سيخضع لتحقيق شامل وعميق".

كما أُعلن وفقا للصحيفة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا لزم الأمر، وفقاً لنتائج التحقيق". وفي لبنان، أُفيد بتدمير موقع مسيحي آخر في قرية عين إبل بمديرية النبطية جنوب البلاد.