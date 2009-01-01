ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

القدس المحتلة/سما/

بحسب تصريحات نشرتها قناة News 12 الاسرائيلية، فإن الرئيس ترامب متفائل بشكل خاص بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث قال: "الاتفاق قد تم بالفعل".

وتحدث الرئيس ترامب مع القناة الاسرائيلية وقال إن هناك شعوراً جيداً بشكل خاص في واشنطن بشأن المحادثات مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع.

وبحسب تصريحات الرئيس الامريكي أعرب الرئيس عن حماس ملحوظ في تصريحاته بشأن اتفاق مع إيران: "أشعر بالرضا حيال ذلك، فمفهوم الاتفاق قد تم الانتهاء منه بالفعل، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لإتمامه".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصادر"لا يوجد أفق واضح لمفاوضات مثمرة بسبب المطالب المفرطة وغير المعقولة للولايات المتحدة".

واضافت "في الظروف الحالية لا يبدو أن هناك أفقا واضحا لمفاوضات مثمرة".