  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

الأحد 19 أبريل 2026 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...



القدس المحتلة/سما/

بحسب تصريحات نشرتها قناة News 12 الاسرائيلية، فإن الرئيس ترامب متفائل بشكل خاص بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، حيث قال: "الاتفاق قد تم بالفعل".

وتحدث الرئيس ترامب مع القناة الاسرائيلية وقال إن هناك شعوراً جيداً بشكل خاص في واشنطن بشأن المحادثات مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع.

وبحسب تصريحات الرئيس الامريكي أعرب الرئيس عن حماس ملحوظ في تصريحاته بشأن اتفاق مع إيران: "أشعر بالرضا حيال ذلك، فمفهوم الاتفاق قد تم الانتهاء منه بالفعل، وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة لإتمامه".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصادر"لا يوجد أفق واضح لمفاوضات مثمرة بسبب المطالب المفرطة وغير المعقولة للولايات المتحدة".

واضافت "في الظروف الحالية لا يبدو أن هناك أفقا واضحا لمفاوضات مثمرة".

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس

“حياتي في خطر”.. ألبانيز: الجيش الإسرائيلي “أكثر الجيوش انحطاطاً” على وجه الأرض

هاريس : نتنياهو جر ترامب إلى حرب مع إيران

المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 10 آخرين جنوب لبنان خلال 12 ساعة ..

صحيفة : ترامب عارض عملية برية في جزيرة “خارك” الإيرانية خشية الخسائر وغضب من اسقاط مقاتلة..

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

الأخبار الرئيسية

حماس: إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار بغزة شوط للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية

معاريف : إسرائيل وأمريكا تتأهبان لقصف منشآت الطاقة في إيران حال انهارت الهدنة..

الإعلام العبري : إزالة خطر حزب الله وهمٌ ونتنياهو حوّل إسرائيل لمحميةٍ أمريكيّةٍ والجيش فشل خلال عاميْن بتدمير حماس

صحيفة : ترامب عارض عملية برية في جزيرة “خارك” الإيرانية خشية الخسائر وغضب من اسقاط مقاتلة..

ترامب يكذب باستمرار ..قاليباف: أحرزنا تقدماً بالمفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة