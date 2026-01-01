واشنطن : إذا لم يحدث انفراج فقد تستأنف الحرب مع إيران في الأيام المقبلة

حذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى من إمكانية استئناف المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأيام القليلة القادمة، ما لم يتم تحقيق اختراق جوهري في المفاوضات المتعثرة التي تجري حاليا في ظل حالة من التوتر الشديد.

​وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب مشاورات أمنية طارئة عقدت في البيت الأبيض مساء السبت، لبحث تداعيات قرار طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حاسمة قبل ثلاثة أيام فقط من موعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن غياب نتائج ملموسة بنهاية هذا اليوم قد يعني العودة إلى ساحة المعركة.

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انخرط بشكل شخصي ومباشر في إدارة الاتصالات الهاتفية بين واشنطن وطهران، والتي تمت عبر وساطة قادها رئيس أركان الجيش الباكستاني المتواجد في طهران.

وعلى الرغم من التصعيد الميداني، كشفت مصادر مطلعة عن وجود تقدم تقني في بعض الملفات الحساسة المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم، إلا أن إغلاق المضيق واستهداف السفن التجارية ألقى بظلال قاتمة على فرص النجاح.

​وفي طهران، أعلنت قيادة "خاتم الأنبياء" العسكرية أن السيطرة الميدانية على مضيق هرمز عادت بالكامل للقوات المسلحة الإيرانية، وأن حركة المرور فيه ستبقى متوقفة تماما حتى الإعلان عن وقف نهائي وشامل للحرب ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

​وتتزامن هذه التطورات مع ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول نية الجيش الأمريكي تنفيذ عمليات اعتلاء وسيطرة على ناقلات نفط مرتبطة بإيران في الممرات المائية الدولية، مما ينذر بانفجار الوضع العسكري في المنطقة حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية.