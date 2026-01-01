استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن.. عون: لن يكون هناك اي اتفاق يفرّط بحقوقنا وسيادتنا الوطنية

بيروت /سما/

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الجمعة، في كلمة عقب الهدنة مع إسرائيل، أن ما تحقق من وقف لإطلاق النار كان خلاصة جهود الجميع وثمرة تضحيات اللبنانيين.

وقال عون: "نقول للعالم إننا باقون ولن نرحل مهما حصل"، مضيفا "وصلنا الليل بالنهار لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان وتحملنا من أجل ذلك الكثير".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه "تحملنا اتهامات وإهانات ولم نتراجع لنقوم بما قمنا به وهو الأصلح والأصوب، ونقف الآن أمام مرحلة العمل على وقف إطلاق النار إلى العمل على اتفاقات دائمة".

وشدد على أنه "استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن ولم نعد ورقة في جيب أحد ولا ساحة لأحد.. المفاوضات ليست ضعفا ولا تراجعا ولا تنازلا بل قرار نابع من قوتنا ومن حق شعبنا، والمفاوضات لا تعني التفريط بأي حق".

وأضاف الرئيس اللبناني: "لن أسمح بعد اليوم بموت أي لبناني من أجل مصالح الآخرين"، معربا عن استعداده "لتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخيارات وإلى الذهاب حيثما كان لتحرير بلدي".

ولفت عون إلى أنه "لن نبرم أي اتفاق يمس حقوقنا أو ينتقص من كرامة شعبنا أو يفرط بذرة تراب، وقوة هذا الوطن هي أولا في وعي شعبه ووحدته وخيار العيش الواحد"، مشددا على أنه "لن نسمح للأصوات المشككة والمخونة بزرع الفرقة بين اللبنانيين".

وأكد الرئيس اللبناني أن "قوة هذا الوطن هي أولا في وعي شعبه ووحدته وخيار العيش الواحد. لن نسمح للأصوات المشككة والمخونة بزرع الفرقة بين اللبنانيين"، مضيفا أن "ما نقوم به يهدف لمنح أبنائنا مستقبلا أفضل وأمنا واستقرارا وسنعيد بناء ما تم تدميره يدا بيد، واللبنانيون جميعًا في سفينة واحدة".

وشدد عون على أن "لا ولاء لغير لبنان، وأناشد أبناء شعبي أن يفتحوا قلوبهم وعقولهم. لن تضيع تضحيات الثابتين في منازلهم سدى.. كفى للمغامرين بمصير لبنان، ومشروع الدولة هو الأقوى، ولبنان لن يكسر، وسنصنع مستقبلنا بإرادتنا. لن أسمح باستمرار النزف من أجل نفوذ الآخرين أو حسابات محاور القوى القريبة أو البعيدة".

واختتم رئيس الجمهورية قائلا: "حكموا عقولَكم وتغلبوا على غرائزِ المضللين وثِقوا أنَّ ما نقوم به اليوم وغدا هو من أجلِ سلامتِكم وحمايتِكم وحياتِكم الحرةِ الكريمةِ والآمنة ومن أجلِ أن نمنحَ أبناءَكم مستقبلا أكثر أمانا واستقرارا".