"أكسيوس": ترامب أجرى اتصالاً مباشراً مع مسؤول إيراني خلال الأيام الأخيرة

الجمعة 17 أبريل 2026 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين "سيلتقون على الأرجح هذا الأسبوع"، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق نهائي "لإنهاء الحرب"، وذلك وفقاً لموقع "أكسيوس".

وأضاف ترامب، في مقابلة هاتفية قصيرة، أن "الإيرانيين يريدون الاجتماع. يريدون إبرام اتفاق. أعتقد أن اجتماعاً سيعقد على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال اليوم أو اليومين المقبلين".

وأشار الموقع إلى أن ترامب أجرى "مكالمة مباشرة واحدة على الأقل مع مسؤول إيراني خلال الأيام الأخيرة"، لافتاً إلى أن موقفه يعكس "تفاؤلاً واضحاً" بشأن مسار المحادثات.

وبحسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون متعددون ومصادر مطلعة على المفاوضات للموقع، فإن "تقدماً كبيراً" تحقق، وأن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان الآن من وضع خطة سلام من ثلاث صفحات"، لكن لا تزال هناك "فجوات قائمة بشأن قضايا حاسمة".

