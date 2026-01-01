ترامب يعلن استمرار الحصار البحري على إيران رغم انفتاح "هرمز"

واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات "مفتوحاً بالكامل" وجاهزاً لكافة الأعمال والملاحة الدولية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحصار البحري سيظل سارياً ونافذاً بحق إيران حصراً، وذلك حتى إتمام الاتفاق معها بشكل نهائي بنسبة 100%.

وأعرب ترماب عن تفاؤله بإنجاز هذه العملية "بسرعة كبيرة"، مشيراً إلى أن أغلب النقاط الجوهرية في التفاوض قد تم الفراغ منها بالفعل.

تفاصيل المشهد السياسي والعسكري:

الوضع الملاحي: فتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية لضمان استقرار أسواق الطاقة، مع عزل التحركات الإيرانية بحرياً.

المقايضة المالية: تزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن عرض أمريكي بفك تجميد 20 مليار دولار مقابل تسليم طهران لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

الجدول الزمني: تشير تصريحات الرئيس إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية، مما يضع طهران أمام خيار الحسم السريع لتجنب استمرار الخناق البحري.