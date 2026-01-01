  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يعلن استمرار الحصار البحري على إيران رغم انفتاح "هرمز"

الجمعة 17 أبريل 2026 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات "مفتوحاً بالكامل" وجاهزاً لكافة الأعمال والملاحة الدولية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الحصار البحري سيظل سارياً ونافذاً بحق إيران حصراً، وذلك حتى إتمام الاتفاق معها بشكل نهائي بنسبة 100%.

وأعرب ترماب عن تفاؤله بإنجاز هذه العملية "بسرعة كبيرة"، مشيراً إلى أن أغلب النقاط الجوهرية في التفاوض قد تم الفراغ منها بالفعل.

تفاصيل المشهد السياسي والعسكري:

الوضع الملاحي: فتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية لضمان استقرار أسواق الطاقة، مع عزل التحركات الإيرانية بحرياً.

المقايضة المالية: تزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن عرض أمريكي بفك تجميد 20 مليار دولار مقابل تسليم طهران لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

الجدول الزمني: تشير تصريحات الرئيس إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية، مما يضع طهران أمام خيار الحسم السريع لتجنب استمرار الخناق البحري.

الأكثر قراءة اليوم

على خلفية هجوم "روزييه" عام 1982.. السلطة الفلسطينية تسلّم العقيد "هشام حرب" لفرنسا

الخارجية الأمريكية تنشر النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

ردود فعل غاضبة من المعارضة الاسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان: إهانة واستسلام كامل لإيران

قد اذهب إلى إسلام آباد.. ترامب: الاجتماع المقبل بين أميركا وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع

وزير المالية الفلسطيني : تواصل تقديم الخدمات الأساسية وجزء من رواتب الموظفين

كواليس: ترامب فرض وقف النار على إسرائيل والوزراء سمعوا عنه بالإعلام وتعمّد تجاهل نزع سلاح حزب الله وإيران..

مسؤول باكستاني: المحادثات في مراحلها النهائية واتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران

الأخبار الرئيسية

إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل بعد وقف القتال في لبنان

كواليس: ترامب فرض وقف النار على إسرائيل والوزراء سمعوا عنه بالإعلام وتعمّد تجاهل نزع سلاح حزب الله وإيران..

الاعلام العبري : الحرب التي بدأت بـ”زئير الأسد” أوصلت إسرائيل لأصعب مرحلة وانتهت كـ”مواء القطط” والنتائج مُرة ومُذلة

مسؤول باكستاني: المحادثات في مراحلها النهائية واتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران

غزة : سبعة شهداء واصابات خلال 24 ساعة وتواصل القصف المدفعي وراء الخط الأصفر