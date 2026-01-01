الجيش الاسرائيلي بصدد انشاء خط اصفر جديد في جنوب لبنان كما في غزة

القدس المحتلة/سما/

يدرس الجيش الإسرائيلي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان. ويكمن التحدي بحسب موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي الذي يواجه المؤسسة العسكرية في أن جزءًا من احتلال الأراضي اللبنانية لم يكتمل بعد.

ولذلك، يدرس الجيش الإسرائيلي جدوى الانسحاب من المنطقة أو التمسك بالنقاط التي يسيطر عليها...

وأفاد مصدر عسكري لموقع واللا بأنه لن يكون هناك انسحابٌ للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وفي بعض النقاط، ستُجرى تحسيناتٌ على المواقع، وفي بعض الأماكن، جُهّزت مواقعٌ للدفاع وشن الهجوم. وقد حدث سيناريو مماثل في قطاع غزة مع الخط الأصفر خلال المرحلة الانتقالية لوقف إطلاق النار.

وقدّر المصدر العسكري أنه سيتم تشكيل نوعٍ من "الخط الأصفر" في الأيام المقبلة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي تريده القيادة السياسية على الأرض وما هو نطاق العمليات المتفق عليه مع الولايات المتحدة.

تفاصيل وقف إطلاق النار

أعلنت إسرائيل ولبنان وقف إطلاق النار اعتبارًا من منتصف ليل 16 أبريل/نيسان 2026 (بتوقيت إسرائيل)، لمدة عشرة أيام مبدئيًا، بهدف تيسير المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني وسلام دائم.

ويمكن تمديد هذه الفترة المبدئية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل، إذا ما أُحرز تقدم في المفاوضات، وعندما يُظهر لبنان عمليًا قدرته على ممارسة سيادته.

تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة ، ضد التهديدات المخطط لها أو الفورية أو المستمرة. ولا يحد وقف إطلاق النار من هذا الحق. علاوة على ذلك، لا يجوز لإسرائيل شن عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية - مدنية أو عسكرية أو حكومية - على الأراضي اللبنانية، براً أو جواً أو بحراً.

ابتداءً من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبمساعدة دولية، ستتخذ الحكومة اللبنانية خطوات هامة لمنع حزب الله من شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

تقر جميع الأطراف بأن قوى الأمن اللبنانية هي الكيان الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان وأمنه القومي؛ ولا توجد دولة أو كيان آخر له صفة الضامن لسيادة لبنان.