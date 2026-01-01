مئات الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين يدعون إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بروكسل/سما/

طالب أكثر من 350 دبلوماسياً ووزيراً ومسؤولاً رفيع المستوى سابقاً من دول أوروبية الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل،

وفقاً لمقال رأي نُشر في وسائل الإعلام البلجيكية. ويؤكد الموقعون في الرسالة أن إسرائيل تنتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان للفلسطينيين، وبالتالي تنتهك المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.

كما يؤكدون أن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجاً سلبياً للغاية تجاه إسرائيل، لا سيما بالمقارنة مع العقوبات المفروضة على روسيا لانتهاكات مماثلة للقانون الدولي