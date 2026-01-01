حزب الله : ايران وراء وقف إطلاق النار في لبنان

الجمعة 17 أبريل 2026 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

قال حسين حاج حسن، أحد نواب حزب الله الثلاثة عشر في البرلمان اللبناني، إن وقف إطلاق النار تحقق بمساعدة من إيران، الداعم الرئيسي للحزب.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله عن حسن قوله إن الاتصالات المستمرة بين السعودية وإيران ساهمت في تمهيد الطريق للاتفاق، وأن الهدنة جاءت "تحت ضغط إيراني واضح".

وحذر من أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، قائلاً إن الحزب يراقب عن كثب مدى التزام الأطراف به.

وقال حسن: "نحن نراقب ما إذا كان العدو سيلتزم بالهدنة، ويمتنع عن مهاجمة القرى، ويوقف عمليات الاغتيال"، مضيفاً أن المطالب الرئيسية - بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المعتقلين والنازحين، وإعادة الإعمار، ووقف دائم للأعمال العدائية - لا تزال عالقة.

الأكثر قراءة اليوم

على خلفية هجوم "روزييه" عام 1982.. السلطة الفلسطينية تسلّم العقيد "هشام حرب" لفرنسا

الخارجية الأمريكية تنشر النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

جنرال اسرائيلي مقرب من نتنياهو : الحرب مع إيران لا تخدمنا.. ومكانتنا الدولية تآكلت بسبب غزة

ردود فعل غاضبة من المعارضة الاسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان: إهانة واستسلام كامل لإيران

استياء واسع في صفوف تجار الألبسة والأحذية بغزة بسبب ارتفاع تكاليف النقل

استجابة لشروط طهران ..ترامب يبلغ عون رسمياً بأن وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

قد اذهب إلى إسلام آباد.. ترامب: الاجتماع المقبل بين أميركا وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع

الأخبار الرئيسية

كواليس: ترامب فرض وقف النار على إسرائيل والوزراء سمعوا عنه بالإعلام وتعمّد تجاهل نزع سلاح حزب الله وإيران..

الاعلام العبري : الحرب التي بدأت بـ”زئير الأسد” أوصلت إسرائيل لأصعب مرحلة وانتهت كـ”مواء القطط” والنتائج مُرة ومُذلة

مسؤول باكستاني: المحادثات في مراحلها النهائية واتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران

غزة : سبعة شهداء واصابات خلال 24 ساعة وتواصل القصف المدفعي وراء الخط الأصفر

عشرات الاف النازحين يعودون إلى جنوب لبنان