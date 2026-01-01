حزب الله : ايران وراء وقف إطلاق النار في لبنان

بيروت /سما/

قال حسين حاج حسن، أحد نواب حزب الله الثلاثة عشر في البرلمان اللبناني، إن وقف إطلاق النار تحقق بمساعدة من إيران، الداعم الرئيسي للحزب.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله عن حسن قوله إن الاتصالات المستمرة بين السعودية وإيران ساهمت في تمهيد الطريق للاتفاق، وأن الهدنة جاءت "تحت ضغط إيراني واضح".

وحذر من أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً، قائلاً إن الحزب يراقب عن كثب مدى التزام الأطراف به.

وقال حسن: "نحن نراقب ما إذا كان العدو سيلتزم بالهدنة، ويمتنع عن مهاجمة القرى، ويوقف عمليات الاغتيال"، مضيفاً أن المطالب الرئيسية - بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المعتقلين والنازحين، وإعادة الإعمار، ووقف دائم للأعمال العدائية - لا تزال عالقة.