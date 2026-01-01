غزة : سبعة شهداء واصابات خلال 24 ساعة وتواصل القصف المدفعي وراء الخط الأصفر

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٩٠ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد سبعة من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

وصباح اليوم الجمعة ارتقى شهيد واصيب اثنين من المواطنين اثر استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي محطة تحلية المياه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما اصيب ثلاثة مواطنين بينهم إمراة بجراح بالغة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في منطقة تل الذهب ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا شمالي قطاع غزة

ومساء الخميس استشهد الطفل صالح بدوي تسعة اعوام واصيب ثلاثة مواطنين إثر إطلاق نار من رافعات اسرائيلية بشارع كشكو شرق مدينة غزة.

كما استشهد المواطن محسن عودة محسن الدباري (٣٨ عام ) برصاص قوات الاحتلال في منطقة أرض الليمون جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من الخميس ارتقى شهيدان فلسطينيان جراء استهداف من قبل طائرة مسيرة تابعة للإحتلال مقابل مدرسة أبو تمام في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونقل الشهيدان وهما الشقيقان عبد المالك وعبد الستار العطار إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

واستشهد المواطن رزق الملاحي (٣٣ عامًا) متأثرًا بجروح أُصيب بها جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مركبة شرطة في شارع النفق بمدينة غزة الثلاثاء.

وعثر مواطنون على جثمان الشهيد إسماعيل الحداد بعد اختفاءه في اشهر الحرب الاولى تحت أنقاض منزله غربي خان يونس جنوب القطاع.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي من اليات الاحتلال شرق خان يونس وشرق جباليا وشرق مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية شهيد و ٨ إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٧٦٦ اضافة إلى

٢١٤٧ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦٠ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٣٤٥ شهيد و ١٧٢٢٥٩ مصاب.