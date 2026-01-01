عشرات الاف النازحين يعودون إلى جنوب لبنان

بيروت /سما/

مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الحميس- الجمعة، بدأت قوافل النازحين من أهالي الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية بالعودة إلى قراهم، وغصّت الطرق المؤدية إليها بمواكب السيارات العائدة إلى قرى الجنوب.

وقال الجيش اللبناني فجر اليوم ‌الجمعة إن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز ⁠التنفيذ منتصف الليل، بما في ذلك بشن قصف متقطع طال عددا من القرى في جنوب ‌البلاد.

ودعا ⁠الجيش، في بيان، المواطنين إلى التريث في العودة ⁠إلى القرى والبلدات الجنوبية.

وسادت أجواء من الارتياح الشديد ممزوجة بشعور "النصر" في الشوارع. خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع، يطلقون أبواق سياراتهم، ويرقصون، ويرفعون أعلام حزب الله الصفراء إلى جانب الأعلام اللبنانية. وكان من أبرز رموز الاحتفالات صورة حسن نصر الله، حيث لوّح المتظاهرون بملصقات كبيرة له، ووضعوها على سياراتهم، ورفعوها عالياً.

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة تستمر عشرة أيام اعتباراً من منتصف ليل الخميس-الجمعة. وأعلن الرئيس جوزيف عون: "إننا ماضون في المسار التفاوضي وفق المبادرة التي أعلنّاها، واليوم بدأت أولى مراحلها، وهي وقف إطلاق النار".

وتحدث بنيامين نتنياهو عن "فرصة تاريخية لصنع السلام"، مضيفاً: "لدينا مطلبان، هما تجريد حزب الله من سلاحه وإبرام اتفاق سلام مستدام من موقع قوة.