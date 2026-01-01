  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع معاريف : المعارضة تتقدم والغالبية تعتقد بعودة الحرب مع إيران

الجمعة 17 أبريل 2026 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" ونُشر صباح اليوم أن كتلة المعارضة تكتسب أرضية للأسبوع الثالث على التوالي بحصولها على 61 مقعداً.

في حين لم تتمكن كتلة الائتلاف من استعادة مكانتها منذ اندلاع الحرب، إذ لا تزال تحظى بـ 49 مقعدًا فقط.

عند اندلاع الحرب الانتخابية، كان حزب الليكود يمتلك 27 مقعدًا، وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يحصل فيه الحزب على 25 مقعدًا فقط. في المقابل، بدأ حزب بينيت 2026 الحرب الانتخابية بـ 21 مقعدًا، وتراجع عدد مقاعده إلى 24 مقعدًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وينعكس هذا أيضاً في تقييم مدى ملاءمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء. ففي سؤال من هو الأنسب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل نفتالي بينيت : يعتقد 43% أن نتنياهو هو الأنسب، ويأتي بينيت في المرتبة الثانية بنسبة 41%.

ترشحت الأحزاب التالية في انتخابات الكنيست القادمة، لمن ستصوت؟ - كانت الإجابات كالتالي:

الليكود 25 مقعدا، بينيت 24، يشار! مع آيزنكوت 12، شاس 9، إسرائيل بيتنا 9، الديمقراطيون 9، عوتسما يهوديت 8، يش عتيد 7، يهدوت هتوراة 7، حداشات تعال 5، الموحده 5.

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف أن الرأي العام الإسرائيلي يميل إلى الاعتقاد بأن تدخل المحكمة العليا في تعيين أو إقالة الوزراء في الحكومة ليس من الصواب. هذا هو رأي 46% من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 36% ممن يعتقدون بصحته

كما يُظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (62%) يعتقدون أن إسرائيل ستعود إلى محاربة إيران في المستقبل القريب.

