شهيد وإصابة بقصف جوي استهدف مطعما بمدينة غزة

غزة /سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر، مساء الاثنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مطعما في حي الرمال بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو إسلام هشام قنيطة من سكان مدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أصيب ثلاثة مواطنين بجراح جراء إطلاق نار إسرائيلي على حي الشجاعية شرق غزة وبيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، أحدهم متأثرا بجراحه، وأصيب عدد آخر جنوب قطاع غزة، في خروقات إسرائيلية لملف وقف إطلاق النار.

وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمان الشهيد محمد محفوظ شلوف (56 عاما) من سكان خانيونس، إثر إصابته بطلق ناري بالقرب من تبة أبو عطايا شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد المواطن محمود سليمان الفقعاوي بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط دوار بني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد عبد الله محمد عبد الله النجار متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خانيونس قبل أيام.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت تجمعا للمواطنين في دير البلح فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة رابع بجراح.