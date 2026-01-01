  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يلوح بعودة الحرب إلى غزة ويتحدث عن مسألة نزع سلاح "حماس"

الإثنين 13 أبريل 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلوح بعودة الحرب إلى غزة ويتحدث عن مسألة نزع سلاح "حماس"



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، عن تلويح أطلقه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن سيناريو عودة الحرب إلى قطاع غزة، متطرقا إلى مسألة نزع سلاح حركة حماس.

 
ووفق ما أوردته القناة الـ14 العبرية، فقد صرّح نتنياهو في الكابينيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم أن ائتلافا أجنبيا لن ينجح في نزع سلاح حركة حماس، مضيفا أننا "سنضطر نحن إلى القيام بذلك"، على حد قوله.
 
وأشارت القناة العبرية إلى أن تلويح نتنياهو جاء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حُدد لحركة حماس من أجل نزع سلاحها، مبينة أن رسالة نتنياهو لوزراء الكابينيت، تضمنت: "ترامب لم ينجح في تجنيد ائتلاف لفتح مضيق هرمز، ولذلك فهو يفهم أيضا أن بناء ائتلاف لتجريد حماس من سلاحها أمر أقل واقعية، وسنضطر نحن إلى القيام بذلك".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نقاط الخلاف التي فجرت المفاوضات في باكستان..

نتنياهو يرفض إقالة بن غفير والمحكمة العليا الاسرائيلية تعقد جلسة موسعة الأربعاء

فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان..

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

حليف تاريخي لاسرائيل..رئيس الوزراء المجري أوربان يقر بهزيمة «مؤلمة» في الانتخابات

باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..

قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات ونعتمد ديبلوماسية القوة ..

الأخبار الرئيسية

مجلس السلام بقيادة ترمب ينفي أزمة التمويل وسط تقارير عن تعثر خطة غزة

شهدا

تصعيد واسع .. استشهاد 3 مواطنين بدير البلح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع

واشنطن : سنفرض حصارا بحريا على مضيق هرمز اعتبارا من مساء الإثنين

زامير يأمر الجيش بالاستعداد لمهاجمة ايران مجدداً..

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز