نتنياهو يلوح بعودة الحرب إلى غزة ويتحدث عن مسألة نزع سلاح "حماس"

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، عن تلويح أطلقه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن سيناريو عودة الحرب إلى قطاع غزة، متطرقا إلى مسألة نزع سلاح حركة حماس.

ووفق ما أوردته القناة الـ14 العبرية، فقد صرّح نتنياهو في الكابينيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم أن ائتلافا أجنبيا لن ينجح في نزع سلاح حركة حماس، مضيفا أننا "سنضطر نحن إلى القيام بذلك"، على حد قوله.

وأشارت القناة العبرية إلى أن تلويح نتنياهو جاء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حُدد لحركة حماس من أجل نزع سلاحها، مبينة أن رسالة نتنياهو لوزراء الكابينيت، تضمنت: "ترامب لم ينجح في تجنيد ائتلاف لفتح مضيق هرمز، ولذلك فهو يفهم أيضا أن بناء ائتلاف لتجريد حماس من سلاحها أمر أقل واقعية، وسنضطر نحن إلى القيام بذلك".