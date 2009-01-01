ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,317

الخميس 09 أبريل 2026 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,317 شهيدا، و172,158 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدان و21 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 738 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,036، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

التلفزيون العبريّ: كمين نهر الليطاني كشف فشلاً إسرائيليًا كبيرًا وخسائر فادحة.. جنديُّ: أرسلونا لمهمةٍ انتحاريّةٍ..

مناشدات للتبرع بالدم ..عشرات الشهداء والجرحى في أكبر ضربة إسرائيلية على لبنان.

يجب لجم الكلب المسعور نتنياهو ..إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز وتوجيه ضربة قاسية لاسرائيل إسنادا لحزب الله

إيران تشترط وقف الحرب في لبنان للمشاركة في محادثات إسلام آباد وسترد على الهجمات الاسرائيلية

ترامب: لبنان غير مشمول بالاتفاق مع إيران بسبب حزب الله

الاحتلال يغتال مراسل "الجزيرة مباشر" بغزة محمد وشاح

معاريف : 5 آلاف مبنى مدمر وآلاف الجرحى في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال سكرتير الأمين العام لـ"حزب الله"

استشهاد شاب و طفلة بخروقات إسرائيلية جديدة في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن : حققنا سيطرة عملياتية في جنوب لبنان

ترامب يهدد إيران : سنضرب بشكل أقوى إذا لم تلتزم بالاتفاق والجيش جاهز

إعادة فتح الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق: آلاف المصلين يؤدون الفجر وسط إجراءات مشددة