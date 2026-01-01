قد يدخل حيز التنفيذ اليوم : باكستان تنتظر جواباً على مقترح وقف النار

بعد المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أجل التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أنها تنتهي مساء غد الثلاثاء، كشف مصدر مطلع أن الجانبين الأميركي والإيراني تلقيا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أنه يتعين الموافقة على خطة إنهاء الأعمال القتالية اليوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

اتفاق نهائي خلال أسابيع

كما أشار إلى أن تلك الخطة أو المقترح في حال الموافقة عليه سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوما

ولفت إلى أن المقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل فتح الممر الملاحي الحيوي.

إلى ذلك، أردف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء القتال، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة. وقال "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم". وأوضح أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

كما أكد أن رئيس أركان الجيش الباكستاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فضلاً عن وزير الخارجية اإيراني عباس عراقجي.

في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع:" نعتقد أن أميركا لا تريد وقف النار بشكل دائم".

كما أشار إلى أن طهران لن توافق على فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت للحرب.

"لن نرضخ للإنذارات"

إلى ذلك، شدد على أن إيران لن ترضخ للإنذارات النهائية أو الضغوط لاتخاذ قرار. وأردف أنها تلقت المقترح الباكستاني وتجري دراسته.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد سابقاً أكثر من مرة أن بلاده لن تقبل بهدنة مؤقتة، بل تريد وقفاً دائماً للحرب مع ضمانات بعدم تكرارها.

يأتي هذا فيما توعد الرئيس الأميركي أمس بدمار ساحق في كافة أنحاء إيران، وقسف للجسور ومنشآت الطاقة إن لم يتم التوصل لاتفاق، وفتح مضيق هرمز الذي يمر عبر خمس شحنات النفط والغاز حول العالم.

كما منح الجانب الإيراني مهلة حتى مساء غد الثلاثاء قبل "فتح أبواب الجحيم" وفق تعبيره.

فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن بلاده تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن لقصف مواقع الطاقة الإيرانية، لافتاً إلى أن الخطة والأهداف حددت سابقاً.