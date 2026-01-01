اعتقالات بالضفة والقدس تشمل أسرى محررين وأطفال

الإثنين 06 أبريل 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات بالضفة والقدس تشمل أسرى محررين وأطفال



رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، مناطق واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت عمليات اعتقال طالت فلسطينيين من مختلف المدن والبلدات، بالإضافة إلى اقتحام عشرات المنازل والتنكيل بسكانها بعد إخضاعهم للتحقيق لعدة ساعات.

في مدينة قلقيلية، اقتحمت آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت أحياء كفر سابا والنقار والميدان، واعتقلت خمسة فلسطينيين بينهم الجريح سليم سعادة والأسرى المحررون غسان جبريل وأمجد زيد وعبود الحاج حسن وإياد نوفل، كما أوقفت الأسير المحرر مروان داود مؤقتا بعد تفتيش منزله، وفقا لما أفاد نادي الأسير.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب المدينة وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت الشاب أدهم باسم سيف.

وفي القدس المحتلة، أصيب ثلاثة أشخاص برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا، كما تعرض عدد من الشبان للضرب، وداهمت القوات بلدة حزما ونفذت عمليات تجريف واقتلاع لنحو 200 شجرة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عفانة بعد مداهمة منزله في حي الماصيون، بينما شهدت بيت لحم إغلاقًا لعدد من المداخل واعتقال رئيس مجلس قروي النعمان ونجله.

وفي الخليل، نفذت القوات اعتقالات طالت فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، كما اقتحمت بلديتي بيت فوريك وروجيب شرق نابلس وبلدة سلواد شمال شرق رام الله، مع تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وسط انتشار مكثف لآليات الاحتلال في المناطق المستهدفة.

image770x420cropped

