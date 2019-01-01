انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 5.31% خلال شهر شباط 2026 مقارنة بشهر كانون ثاني 2026، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 77.43 خلال شهر شباط 2026 مقارنة بـ 81.77 خلال شهر كانون ثاني 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر شباط 2026 مقارنة مع الشهر السابق

وقال مركز الاحصاء ان أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت انخفاضاً مقداره 8.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 5.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 5.40% خلال شهر شباط 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر شباط 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات التبغ، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات.

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 4.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

ونوه مركز الاحصاء لمستخدمي البيانات بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر شباط 2026.