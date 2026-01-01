الحرس الثوري: دمرنا أهدافا أمريكية وصهيونية في الكويت والإمارات

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير عدة أهداف مهمة لـ "الإرهابيين الأمريكيين والصهاينة" ومصالحهم وأصولهم في الخليج والدول المحيطة به، في الموجة 97 من عمليات "الوعد الصادق 4".

وقال الحرس الثوري في بيان: "قامت القوة البحرية للحرس خلال عملية واسعة ومركبة صاروخية وطائرات مسيرة في موجة 97 من عمليات الوعد الصادق برمز مبارك 'يا قاسم ابن الحسن' وهدية لجميع العاملين في وزارة الطاقة، بتدمير عدة أهداف مهمة للإرهابيين الأمريكيين - الصهاينة ومصالحهم وأصولهم في الخليج والدول المحيطة به".

ووفقا للبيان، تم تدمير موقع تجمع القادة والضباط الأمريكيين في الكويت بالقرب من القاعدة البحرية "محمد الأحمد" بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مع تجمع كبير لسيارات الإسعاف في المنطقة مما يدل على خسائر كبيرة.

كما جرى استهداف موقع تجمع المدربين وضباط الجيش الأمريكي في الإمارات، مع تأكيد مقتل أو إصابة 25 شخصا حتى الآن، بحسب البيان، مضيفا أنه "تم استهداف زورق صهيوني يحمل الاسم التجاري "كينغ داو ستار" في قناة ميناء "جبل علي" بصاروخ كروز "قدير البحري"، مما أدى إلى احتراق السفينة".

وأعلن الحرس الثوري عن منع دخول وخروج عدة زوارق بسبب عدم وجود تصاريح مرور في إطار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، وتوجيهها إلى المراسي الغربية والشرقية للمضيق الاستراتيجي.

وأوصت القوة البحرية للحرس طاقم ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج وبحر عمان "بعدم الانتباه للأخبار الكاذبة وعدم تعريض سلامتهم للخطر"، داعية إلى التواصل عبر القناة 16 الدولية مع إحدى محطات القوة البحرية للحرس عند الضرورة.

وفي استمرار للموجة، أعلن الحرس الثوري عن استهداف المنطقة الصناعية التابعة للجيش الإسرائيلي في بئر السبع، "انتقاما لشرور النظام الصهيوني السفاح"، من قبل مقاتلي القوات الجوية الفضائية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات. وكانت الكويت والإمارات قد تعرضتا لهجمات مماثلة في الأيام الماضية.