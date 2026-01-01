مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

الأحد 05 أبريل 2026 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد، بأن صواريخ إيرانية استهدفت بئر السبع والنقب وديمونة وحيفا.

وذكرت، أن صاروخا باليستيا أصاب مبنى بشكل مباشر في حيفا، مؤكدة فشل اعتراض الصاروخ.

وأضاف الإعلام العبري أن المبنى في حيفا انهار وأن محاولات جارية لإنقاذ العالقين والسيطرة على حريق.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن القصف في حيفا خلف إصابة خطيرة وأخرى طفيفة وعدد من الإصابات بالهلع.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية، إن قوات الإنقاذ تمشط مواقع عدة في حيفا إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

وأشار الإعلام العبري إلى أن صافرات الإنذار دوت في حيفا والكريوت وعكا والجليل والجولان ومرج ابن عامر.

ووثقت صور ومقاطع فيديو القصف الذي استهدف عدة مناطق في إسرائيل وعمليات الاعتراض التي نفذتها القوات الإسرائيلية.

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية

حزب الله يستهدف بارجة حربية للاحتلال قبالة سواحل لبنان ويؤكد إصابتها