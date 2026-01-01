قرقاش: استراتيجية إيران ستُرسّخ الدور الأمريكي والإسرائيلي في الخليج

ابو ظبي/سما/

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات د. أنور قرقاش أن الاستراتيجية الإيرانية ستُرسّخ الدور الأمريكي في الخليج مستقبلًا، ولن تُقلّصه.

وقال قرقاش في إحاطة إعلامية: "سنشهد أيضاً تزايداً في النفوذ الإسرائيلي في الخليج، لا تراجعاً" مؤكدا أنّ "شريكنا الأمني ​​الرئيسي هو الولايات المتحدة، وسنعزز علاقتنا معها".

وبخصوص الدعم الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة قال قرقاش: "نحن ممتنون للغاية للعديد من الدول التي تساعدنا. دول كثيرة تقف إلى جانبنا، لقد كانت فرنسا شريكًا ثابتًا لنا وكان موقفها ممتازًا، كما كان الموقف الأمريكي استثنائيًا، فدعمها لنا وتعزيز قدراتنا في مجال الدفاع الجوي كان استثنائيًا".

وأكد قرقاش أنّ "الأسس متينة للغاية لعودة الإمارات إلى سابق عهدها... سنعود، وسنعود بقوة، ولكن سيتعين علينا بذل المزيد من الجهد".

وأضاف: "لو سألتموني خلال العشرين عامًا الماضية عن أسوأ سيناريو محتمل قد تواجهه الإمارات، لقلتُ هجومًا إيرانيًا شاملًا عليها. وهذا ما نشهده بالفعل... كان هذا أسوأ سيناريو. والآن، مع حدوث أسوأ سيناريو... نتأقلم بشكل جيد للغاية، ونكتشف مدى صمودنا وقدرتنا على تدبير أمورنا".