ترامب يلمّح الى تمديد المهلة الممنوحة لإيران حتى "الثلاثاء مساء"

القدس المحتلة/سما/

ألمح الرئيس الأمريكي ترامب الى تمديد المهلة الممنوحة لإيران حتى "الثلاثاء مساء".

وفي تغريدة غاضمة على منصته سيوشال تروث، كتب الثلاثاء بوقيت الولايات الشرقية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال ترامب، إن المفاوضات مع طهران تسير "على ما يرام"، فيما اعتبر أنه "ليس من السهل الوصول إلى خط النهاية مع الإيرانيين".

وزعم الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة وإيران كانتا، قبل أيام، على وشك التوصل إلى اتفاق لإجراء مفاوضات مباشرة.

وأضاف ترامب: "قالوا حينها إنهم سيلتقون بنا بعد 5 أيام.. لماذا 5 أيام؟.. شعرت بأنهم لا يتسمون بالجدية، لذلك أمرت بتدمير الجسر"، مشيراً بذلك إلى الضربة التي نُفذت، الأربعاء، واستهدفت جسراً يربط بين طهران وشمال إيران.

وتابع: "سندمر جميع محطات الكهرباء في إيران إذا لم يوافق قادة البلاد على إعادة فتح مضيق هرمز مساء الثلاثاء"، مهدداً في حال عدم تجاوب طهران "سيخسرون كل محطة كهرباء ومنشأة لديهم في إيران كاملة".