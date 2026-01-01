دعت للتصعيد ..سرايا القدس: قانون إعدام الأسرى يعكس عدوانًا شاملًا يستدعي التحاماً فلسطينياً لنصرتهم

غزة/سما/

أكدت سرايا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما سمته قانون "إعدام الأسرى" يمثل "عدوانًا شاملًا ومتصاعدًا يستدعي التحام الفلسطينيين نصرة لأسرانا البواسل".

وأوضحت سرايا القدس في تصريحات لها اليوم الاحد أن العدو "لم يتعلم الدروس من أسرى سابقين مثل محمود العارضة ورفاقه الذين ذاقوا الحرية رغم أنفه".

وحذرت سرايا القدس من محاولات الاحتلال بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو "التفرد بالمسجد الأقصى وفرض حصار عليه لتمكين المستوطنين المتطرفين من تدنيسه وذبح القرابين في باحاته"، واصفة هذا التجاوز بـ "الصاعق الذي سيرتد أثره على كيان العدو".

ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة إلى شد الرحال والدفاع عن الأقصى مهما كلّف الثمن، كما دعت أحرار الأمة إلى الانتفاض نصرةً للمسجد الأقصى.

في سياق اخر، أشادت سرايا القدس بـ "الضربات القوية والمباركة للمجاهدين في الجمهورية الإسلامية وجبهات المقاومة"، ونوهت بالأداء الملحمي للقوات المسلحة الإيرانية في أصفهان، معتبرة أن تلك العمليات "مرغت جيش ترامب في رمال الصحراء".

وأكدت سرايا القدس على التنسيق المستمر بين قوى محور المقاومة في إيران واليمن والعراق ولبنان، مشيرة إلى أن الرشقات الصاروخية المتتالية أوجدت مشاهد أذهلت العدو وأربكت حساباته.

وأبرقت السرايا بتحية الفخر والإباء للناطقين باسم محور المقاومة، بينهم العقيد إبراهيم ذو الفقاري والعميد يحيى سريع، معتبرة أن أدائهم الإعلامي والعسكري "يدحض الباطل ويفند الحق أمام العالم".

ولفتت إلى أن الإنجازات التي يحققها المجاهدون في مختلف ساحات المواجهة "جعلت ما يسمى إسرائيل الكبرى عاجزة عن حماية حدودها"، مشيرة إلى استمرار سلطات الاحتلال في "التراشق بالاتهامات والفشل والتفكك".

وأضافت السرايا أن الزمن الذي كان فيه الفلسطينيون "مهددين أو مستضعفين أو مستعبدَين" قد ولّى، وأن الأمة بدأت تستعيد عافيتها وتصحّح بوصلتها وتعرف عدوها وأطماعه في أرضها وثرواتها.

وحذّرت سرايا القدس من استمرار الحقد الصهيوني الذي يقود الشرق الأوسط والعالم إلى الدمار والهلاك، مؤكدة أن الأحرار في الأمة سيقفون موحدين لمواجهة هذا العدوان.

وخاطبت سرايا القدس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو بالقول: "انتم أبناء الظلام الحقيقيين الذين سيُزال شرهم على أيدي مجاهدي الإسلام محبّي الخير والسلام للعالم".