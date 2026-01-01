اقتحام واسع لقوات الاحتلال وسط مدينة طولكرم

طولكرم/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، وسط مدينة طولكرم، في اليوم الـ 434 من العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في وسط المدينة، أبرزها دوار جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، ومطلع شارع الحدادين، وشارع باريس، وشارع المستشفى.

وأضافت أن المنطقة شهدت حالة من الاستنفار، حيث لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات، تزامنا مع إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، كما داهموا عددا من المحال التجارية وأجبروا أصحابها على إغلاقها.

في السياق، استولت قوات الاحتلال على ألعاب على شكل أسلحة بلاستيكية من داخل محال ألعاب الأطفال، واعتقلت الشاب ثائر يونس بعد تقييده وتعصيب عينيه.