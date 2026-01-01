اقتحام واسع لقوات الاحتلال وسط مدينة طولكرم

الأحد 05 أبريل 2026 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، وسط مدينة طولكرم، في اليوم الـ 434 من العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت آلياتها وفرق المشاة في وسط المدينة، أبرزها دوار جمال عبد الناصر، وميدان الشهيد ثابت ثابت، ومطلع شارع الحدادين، وشارع باريس، وشارع المستشفى.

وأضافت أن المنطقة شهدت حالة من الاستنفار، حيث لاحق جنود الاحتلال المواطنين والمركبات، تزامنا مع إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، كما داهموا عددا من المحال التجارية وأجبروا أصحابها على إغلاقها.

في السياق، استولت قوات الاحتلال على ألعاب على شكل أسلحة بلاستيكية من داخل محال ألعاب الأطفال، واعتقلت الشاب ثائر يونس بعد تقييده وتعصيب عينيه.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يواصل خروقاته ويغتال ثلاثة من عناصر الامن بمدينة غزة

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

أردوغان يلتقي بقيادة حركة “حماس” في إسطنبول ويبحث معهم تطورات الأوضاع في غزة

حزب الله يستهدف بارجة حربية للاحتلال قبالة سواحل لبنان ويؤكد إصابتها

صحيفة امريكية : أوامر بتفجير الطائرتين المعطلتين لمنع الاستيلاء عليهما

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

"القسام" يوجه التحية إلى ايران ولبنان واليمن : اسرائيل تعطل الاتفاق في غزة ولن نسلم السلاح ..

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

ترامب يعدد يران: "الثلاثاء" يوم محطات الطاقة والجسور والجحيم لكم إن لم تفتحوا "هرمز"

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية