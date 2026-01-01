فوكس نيوز: إسرائيل ساعدت في مهمة إنقاذ طيار أمريكي في إيران

القدس المحتلة/سما/

أفادت شبكة فوكس نيوز، أن مسؤولين إسرائيليين شاركوا معلومات مع الولايات المتحدة خلال إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.

ووفقًا للتقرير، شارك مسؤولون إسرائيليون معلومات مع الولايات المتحدة خلال تنفيذ عملية الإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، ساعد الجيش الإسرائيلي في وقف الهجمات الإيرانية في المنطقة خلال العملية، التي نُفذت خلال الـ36 ساعة الأخيرة.

في وقت سابق من يوم الأحد، أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التقارير التي أفادت بأنه بعد حوالي يومين متوترين، تم إنقاذ الملاح الذي تحطمت طائرته في إيران بنجاح.