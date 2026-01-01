الرئيس اللبناني يدعو إلى مفاوضات مع إسرائيل لعدم جعل “جنوب لبنان مثل غزة”

القدس المحتلة / سما /

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأحد دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل كي لا يصبح “جنوب لبنان مثل غزة”، في الوقت الذي تواصل إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني.

وقال عون في خطاب متلفز، “صحيح أن إسرائيل ترغب ربما في جعل جنوب لبنان مثل غزة، ولكن واجبنا ألا نجرّها لذلك”.

ورد على منتقدي دعواته للتفاوض: “قال البعض ما الفائدة من الدبلوماسية، وأنا أقول ماذا جنينا من الحرب؟”، مشيرا إلى سقوط أكثر من 1400 شهيد و4000 جريح.

وأضاف “دُمرت غزة وسقط أكثر من سبعين ألف ضحية، ثم جلسوا للتفاوض (..) لماذا لا نجلس على طاولة المفاوضات ونوقف المآسي”، مشددا على مواصلة “الاتصالات حتى نستطيع إنقاذ ما تبقى من بيوت لم تُدمّر بعد”.