إخلاء مجمّع في مطار بن غوريون بعد تصاعد دخان من طرد

الأحد 05 أبريل 2026 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إخلاء مجمّع في مطار بن غوريون بعد تصاعد دخان من طرد



القدس المحتلة / سما /

أخلت طواقم الإنقاذ، اليوم الأحد، جميع العاملين في أحد المجمعات داخل مطار بن غوريون بشكل فوري، خشية التعرض لمادة قد تكون سامة، بعد الاشتباه بطرد وصل ضمن شحنة.

وباشرت الوحدة المختصة بمعالجة المواد الخطرة تنفيذ عمليات رصد وفحص لتحديد طبيعة المادة، بما في ذلك التحقق مما إذا كانت تُستخدم في تصنيع أدوية.

وأفادت خدمات الإطفاء بأن "بلاغًا ورد قبل وقت قصير حول طرد وصل ضمن شحنة"، مشيرة إلى أن "الحدث تحت السيطرة الكاملة، ولا معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن".

وأضافت أن "طواقم الإطفاء من محطة أيالون، إلى جانب وحدة المواد الخطرة، تعمل في هذه الأثناء داخل مطار بن غوريون للتعامل مع الطرد".

وفي بيان صادر عن سلطة المطارات، جاء أن "الحدث تحت السيطرة، ويتم التعامل معه من قبل قوات الإطفاء في الموقع التي تراقب الطرد المشتبه، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة المطلوبة".

وأكدت أنه "لا توجد معلومات عن وقوع إصابات"، في ظل استمرار عمليات الفحص والمراقبة.

وفي وقت لاحق، أعلنت سلطة المطارات عن انتهاء حادث المواد الخطرة، بعد تحديد طبيعة المادة التي تبيّن أنها "سامة وخطرة جدًا"، ويمكن أن تُلحق أذى شديدًا بالإنسان حتى من خلال الاستنشاق دون تماس مباشر.

وذكرت الجهات المختصة أن المادة كانت داخل طرد تم طلبه من خارج البلاد لصالح شركة محلية، وقد جرى احتواؤها داخل حاوية محكمة الإغلاق، ونقلها إلى موقع آمن لاستكمال إجراءات المعالجة، دون تسجيل إصابات.

