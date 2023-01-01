ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.292

غزة / سما /

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72.292 شهيدا، و172,073 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيد، وثلاثة شهداء جرى انتشالهم، 5 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 716 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1,968، فيما جرى انتشال 759 جثمانا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.