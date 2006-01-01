حزب الله يستهدف بارجة حربية للاحتلال قبالة سواحل لبنان ويؤكد إصابتها

القدس المحتلة / سما /

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، استهداف بارجة حربية للاحتلال قبالة السواحل اللبانية، بصاروخ كروز بحري، وإصابتها بصورة مباشرة.

وقال الحزب في بيان، إنه في إطار الرد على تمادي الاحتلال، في قصف القرى والمدن، وتدمير البنية التحتية وتهجير المدنيين، استهدف المقاومون، عند الساعة 12:05 صباح اليوم الأحد، بارجة عسكرية للاحتلال، على بعد 68 ميلا بحريا، قبالة السواحل اللبنانية، خلال تحضرها لتنفيذ اعتداءات على الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أنه تمت إصابة البارجة بصورة مباشرة، بعد ضربها بصاروخ كروز بحري، عقب رصد استمر لساعات.

وتعيد العملية إلى الأذهان الاستهداف المماثل، للفرقاطة حانيت وهي من طراز ساعر 5، التابعة لبحرية الاحتلال، خلال العدوان على لبنان عام 2006.

وتمكن حينها حزب الله، من إطلاق صاروخين بحريين، من شواطئ بيروت، باتجاهها، وإصابتها بصورة مباشرة وإلحاق أضرار جسمية فيها. وتسببت الإصابة في اندلاع النيران في البارجة، ومقتل 4 من طاقمها، وتعطل مهبط المروحيات فيها، فضلا عن أضرار على جسم البارجة، والتي تكتم عليها الاحتلال واعترف بها بعد سنوات. ويومها خرج الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله على الهواء، للحديث عن مفاجأة لحظة انطلاق الصواريخ باتجاه البارجة وحدوث الانفجار فيها، وإصابتها بصورة مباشرة.