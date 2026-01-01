لماذا أجلّت دولة الاحتلال قصفها الجوي لأهداف في إيران الجمعة؟

القدس المحتلة / سما /

كشف مسؤول إسرائيلي عن تأجيل ضربات وهجمات جوية على أهداف إيرانية، يوم الجمعة الماضية، في ذروة القصف المتبادل بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة الامريكية م جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، إن تأجيل بعض الضربات على إيران والتي كانت مقررة الجمعة، حتى لا تؤثر على جهود البحث والإنقاذ عن أفراد طاقم الطائرة الأمريكية التي أسقطها الحرس الثوري فوق إيران، كما عرضت دولة الاحتلال تقديم الدعم الاستخباراتي لعمليات البحث والإنقاذ.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العثور على الطيار الأمريكي الثاني المفقود في إيران.

وقال ترامب، إن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، مبينا أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير.

وزعم أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط الطاقم، مشيرا إلى أن الضابط الذي تم إنقاذه برتبة عقيد وهو الآن سالم ومعافى بعد مطاردة في جبال إيران.

بدوره نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين، أن القوات الخاصة الأمريكية أنقذت ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت فوق إيران.

وأضاف، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران.

وتابع، أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.

وأردفت المصادر، أنه " تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل الحرس الثوري قوات لمنع ذلك".

وأشارت إلى أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة.