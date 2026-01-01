صحيفة امريكية : أوامر بتفجير الطائرتين المعطلتين لمنع الاستيلاء عليهما

القدس المحتلة / سما /

كشفت "نيويورك تايمز" عن مصدر، تعطل طائرتا نقل أمريكيتان، في قاعدة نائية بـ إيران، أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ.

وأكدت نيويورك تايمز عن مصدر، أن الأوامر صدرت بتفجير الطائرتين المعطلتين داخل الأراضي الإيرانية، لمنع الاستيلاء عليهما.

وقال موقع أكسيوس، إن القوات الأمريكية، أنقذت ثاني أفراد طاقم الطائرة F-15 التي أسقطت في إيران، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ تمت بعد 36 ساعة من البحث.

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذت بواسطة وحدة كوماندوز، متخصصة تحت غطاء جوي مكثف وقد غادرت جميع القوات الأراضي الإيرانية.

وكشفت عن تواصل طيار F-15 وضابط أنظمة الأسلحة عبر أنظمة الاتصال الخاصة بهما بعد القفز الاضطراري.

وتابع عن مسؤول أمريكي، بأن طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية، شنت ضربات ضد القوات الإيرانية، لمنعها من الوصول إلى المنطقة.

وأكد الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يتابع العملية مع فريق الأمن القومي من غرفة العمليات.