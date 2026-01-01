الاحتلال يواصل خروقاته ويغتال ثلاثة من عناصر الامن بمدينة غزة

الأحد 05 أبريل 2026 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ178 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع .

وارتفعت نبرة التهديد الاسرائيلية ضد غزة من خلال قائد المنطقة الجنوبية وقلئد فرقة غزة في جيش الاحتلال بتنفيذ اغتيالات ردا على ما وصفوه بتخطيط حماس لاسر جنود وهو ما نفته الحركة.

وفي سياق متصل استشهد فجر اليوم الاحد ثلاثة مواطنين ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من العناصر الأمنية قرب ساحة الشوا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد احمد ابو شاويش، محمد السويركي ورمزي الشوا.

وكانت طائرات الاحتلال نفذت مساء السبت عملية اغتيال استهدفت الشهيد على أحمد العمارين 36 عاما باستهداف سيارته على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع ما اسفر عن استشهاده واصابة عدد من المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار في مناطق متفرقة وراء الخط الأصفر.

الاحتلال يواصل خروقاته ويغتال ثلاثة من عناصر الامن بمدينة غزة

f5eb6c62-a063-45cf-b5af-5df8d53b7265

