إيران تهدد منشآت البتروكيماويات ومحطات الطاقة في إسرائيل والخليج ..

نشرت إيران قائمة جديدة بـ"البنك المستهدف" ردًا على الهجوم على منشآتها البتروكيماوية.

وتضمنت القائمة المنشورة، صورًا لمنشآت في عدة دول، "مصنعًا للبتروكيماويات في تل أبيب"، إلى جانب بازان.

كما شملت القائمة شركات أخرى في السعودية والإمارات وقطر والكويت، وجاء فيها أن الهجوم على مجمع ماهشهر البتروكيماوي "لن يمر دون رد".

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر "مطلع" قوله إن "محطتين رئيسيتين لتوليد الطاقة في إسرائيل أُضيفتا إلى قائمة أهداف جبهة المقاومة".

ووفقاً للمصدر، جاء ذلك رداً على تهديد أطلقه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى في حديث مع وكالة رويترز، حيث زعم أنه في حال الحصول على إذن من الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، سيتم مهاجمة منشآت الطاقة في إيران