ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية

الأحد 05 أبريل 2026 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا، وأضاف: "المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا".
وكشف ترامب أن "أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران، مشيرا إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.
ولفت أكسيوس إلى أنه تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل الحرس الثوري قوات لمنع ذلك، وقد شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة.
وأكد الموقع الامريكي أن الرئيس دونالد ترامب وكبار أعضاء فريقه تابعوا عملية الإنقاذ من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

الاحتلال يواصل خروقاته ويغتال ثلاثة من عناصر الامن بمدينة غزة

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

أردوغان يلتقي بقيادة حركة “حماس” في إسطنبول ويبحث معهم تطورات الأوضاع في غزة

حزب الله يستهدف بارجة حربية للاحتلال قبالة سواحل لبنان ويؤكد إصابتها

صحيفة امريكية : أوامر بتفجير الطائرتين المعطلتين لمنع الاستيلاء عليهما

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية

مفقودون وجرحى ..صواريخ إيرانية تستهدف بئر السبع وديمونة وإصابة مبنى في حيفا

"القسام" يوجه التحية إلى ايران ولبنان واليمن : اسرائيل تعطل الاتفاق في غزة ولن نسلم السلاح ..

هآرتس تكشف عن الملامح الجديدة للمنطقة بعد انتهاء الحرب على إيران.. حضور أمريكي أقل ودور تركي أكبر

ترامب يعدد يران: "الثلاثاء" يوم محطات الطاقة والجسور والجحيم لكم إن لم تفتحوا "هرمز"

“خاتم الأنبياء” يهدد: المنطقة ستتحوّل إلى “جحيم” للأعداء حال توسّعت الضربات ضدّ البنى التحتية الإيرانية