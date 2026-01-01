ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.

وقال ترامب إن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا، وأضاف: "المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا".

وكشف ترامب أن "أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز متخصصة مع غطاء جوي كثيف وجميع القوات غادرت إيران، مشيرا إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية على الأرض في إيران الجمعة ومرة أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.

ولفت أكسيوس إلى أنه تم تحديد موقع عضو الطاقم الثاني السبت وبدأت عملية الإنقاذ كما أرسل الحرس الثوري قوات لمنع ذلك، وقد شنت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي غارات على القوات الإيرانية لمنعها من الوصول للمنطقة.

وأكد الموقع الامريكي أن الرئيس دونالد ترامب وكبار أعضاء فريقه تابعوا عملية الإنقاذ من غرفة العمليات في البيت الأبيض.