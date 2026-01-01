سموتريتش : مثلما نسيطر على 55% من غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان ونهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين، إن نهر الليطاني جنوب لبنان، يجب أن يكون هو الحدود بين إسرائيل وبين لبنان.

وأضاف سموتريتش قائلا إنه “مثلما نسيطر على 55% من قطاع غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان.

تأتي تصريحات سموتريتش، بينما دمر الطيران الإسرائيلي فجرا جسر القعقعية في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى قطعه بالكامل، في إطار حملة منهجية لاستهداف الجسور والمعابر فوق نهر الليطاني، وبذلك يرتفع عدد الجسور المستهدفة منذ بداية الحرب إلى أربعة: قعقعية الجسر في قضاء النبطية، الزراية في قضاء صيدا، وجسرا القاسمية على الطريق الرئيسي في قضاء صور وعلى الطريق الداخلي المعروف بجسر الكنايات.

علما بأن هذه المعابر تعد من الشرايين الأساسية التي تربط ضفتي نهر الليطاني، وقد أدى القصف إلى تدمير ثلاثة من الجسور الخمسة الرئيسية فوق النهر.

وفي السياق عينه، أفادت القناة 12 عن مصدر رفيع في الجيش قوله إنه لن يتم إخلاء سكان الشمال وسنستمر في زيادة الحماية للبلدات.