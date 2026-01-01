سموتريتش : مثلما نسيطر على 55% من غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان ونهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود

الإثنين 23 مارس 2026 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين، إن نهر الليطاني جنوب لبنان، يجب أن يكون هو الحدود بين إسرائيل وبين لبنان.
وأضاف سموتريتش قائلا إنه “مثلما نسيطر على 55% من قطاع غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان.
تأتي تصريحات سموتريتش، بينما دمر الطيران الإسرائيلي فجرا جسر القعقعية في قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى قطعه بالكامل، في إطار حملة منهجية لاستهداف الجسور والمعابر فوق نهر الليطاني، وبذلك يرتفع عدد الجسور المستهدفة منذ بداية الحرب إلى أربعة: قعقعية الجسر في قضاء النبطية، الزراية في قضاء صيدا، وجسرا القاسمية على الطريق الرئيسي في قضاء صور وعلى الطريق الداخلي المعروف بجسر الكنايات.
علما بأن هذه المعابر تعد من الشرايين الأساسية التي تربط ضفتي نهر الليطاني، وقد أدى القصف إلى تدمير ثلاثة من الجسور الخمسة الرئيسية فوق النهر.

وفي السياق عينه، أفادت القناة 12 عن مصدر رفيع في الجيش قوله إنه لن يتم إخلاء سكان الشمال وسنستمر في زيادة الحماية للبلدات.

ايران : سيُظلم الشرق الأوسط بأكمله خلال 48 ساعة إذا هاجمت واشنطن مصادر الطاقة في البلاد ..

أربع قوى إقليمية كبرى بينها مصر تبحث تحالفا أمنيا جديدا لمواجهة التحديات الاقليمية يثير مخاوف تل أبيب..

إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم وتقوم بإنتاج أسلحة متطورة ستقلب حسابات العدو حال استخدامها

ترامب: مع انهيار إيران أصبح الحزب الديمقراطي العدو الأكبر لأمريكا

ترامب لقناة إسرائيلية: ستكتشفون قريباً ما سيحدث لمحطات الطاقة في إيران والأيام المقبلة سنرى تداعيات كبيرة قد تصل إلى “دمار شامل”

قاليباف يهدد: البنى التحتية في المنطقة ستُدمّر حال تعرّض بنية إيران للهجوم وأسعار النفط ستُرتفع لفترة طويلة للغاية

الاحتلال يفرج عن ١٩ اسير من قطاع غزة

ترامب : تأجيل الضربات على إيران بعد "محادثات مثمرة جدًا" مع طهران

إيران تهدد بزرع ألغام في كل شواطئ دول الخليج ووقف الملاحة في حال وقوع هجوم على ساحلها

بالأسماء ..الحرس الثوري يهدد باستهداف مراكز الطاقة في دول عربية خليجية

القدس المحتلة: سفارة واشنطن بدأت ترحيل مواطنين امريكيين من اسرائيل بحافلات إلى مطار عمان بالأردن

الموساد” لم يقدم معلومات صحيحة.. إعلام: خطة إسرائيل إلاسقاط النظام الإيراني كانت وهمًا وتفاؤل إدارة ترامب كان خاطئا