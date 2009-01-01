السيسي يدعو الى وقف فوري للاعتداءات على الدول العربية وإنهاء الأزمة في أسرع وقت عبر الوسائل السلمية

القاهرة /سما/

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إلى وقف فوري للتصعيد في المنطقة، ووقف الاعتداءات على الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الراهنة، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وإلى جانب الرئيس المصري، شارك ومسؤولون من دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ولبنان وسوريا وتركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا” ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال السيسي إن “مصر تدين بقوة كافة أشكال الاعتداء على دول الخليج والأردن والعراق الشقيقة”، داعيا إلى التوقف الفوري عن استهدافها والالتزام باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانيّ وعدم استهداف المدنيين.

وشد على أهمية تحلي كافة الأطراف بضبط النفس، والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي.

وحذر من أن إخفاق المجتمع الدولي في إنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت عبر الوسائل السلمية “سيمثل خطراً محدقاً على النظام الدولي ومؤسساته وقدرته على معالجة الأزمات”، بما قد يضعف من ثقة الدول، لاسيما النامية، في النظام الدولي القائم على القواعد.

وتتعرض 7 دول عربية منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، لهجمات إيرانية، عقب تعرض طهران لهجمات إسرائيلية أمريكية مشتركة.

ويأتي استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز السبت، وقف الهجمات على الدول المجاورة، إلا إذا انطلق أي هجوم ضد إيران من أراضي تلك الدول.

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولًا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.