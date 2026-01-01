  1. الرئيسية
القناة 14 العبرية : تحركات لمنصات إطلاق الصواريخ في اليمن وتأهب في إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات

الأحد 08 مارس 2026 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أفاد إعلام عبري، السبت، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية، رصدت تحركات لمنصات إطلاق صواريخ في اليمن، يُعتقد أنها تابعة لجماعة “أنصار الله”.
وقال موقع القناة “14” العبرية إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رصدت خلال الساعات الأخيرة نشاطًا وتحركات لمنصات إطلاق في الأراضي اليمنية، ورجحت أنها تعود لجماعة “أنصار الله” ، ما أثار حالة من التأهب خشية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
وأضاف الموقع أن رصد هذه التحركات رفع مستوى التأهب واليقظة لدى الأجهزة الأمنية، وسط مخاوف من احتمال إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
وأشار إلى أن هذه التطورات تثير قلقًا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال اتساع المواجهة إلى هجوم متعدد الجبهات، قد يشمل إطلاق صواريخ من إيران و”حزب الله” والحوثيين في وقت واحد.

ومساء الخميس، قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، إن “أيادينا على الزناد وسنتحرك عسكريا في أي لحظة تقتضي تطورات المنطقة”، وذلك تعليقا على استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
وشدد الحوثي، على “الوقوف إلى جانب إيران والشعب الإيراني المسلم إزاء ما يتعرض له من عدوان أمريكي وإسرائيلي سافر”.
ورغم موقف الجماعة المؤيد لإيران، لم تعلن الحوثي مشاركتها رسميا في الحرب منذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلّف مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
بينما بدأ “حزب الله” حليف إيران، منذ الاثنين، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان واغتيال خامنئي.

