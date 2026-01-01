بريطانيا: أمريكا تبدأ استخدام قواعدنا لعملياتها ضدّ إيران

لندن / وكالات /

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أنّ الولايات المُتحدّة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في "عمليات دفاعية" ضدّ إيران في النزاع الدائر في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للوزارة، على منصّة "إكس"، أنّ "الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في عمليات دفاعية محدّدة، بغية منع إيران من إطلاق صواريخ في المنطقة، وهو ما يعرّض أرواح بريطانيين للخطر".

وأفاد مصور "وكالة الصحافة الفرنسية"، السبت، بهبوط قاذفة أمريكية من نوع "بي 1" في قاعدة فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير في جنوب غربي إنجلترا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إنّ بريطانيا لم تشارك في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران لأن أي عمل عسكري بريطاني يجب أن يستند ‌إلى "خطة عملية مدروسة"، ‌مضيفا أنه لا يؤمن "بتغيير الأنظمة من الجو".

لكنّه سمح لاحقا ​للولايات ‌المتحدة باستخدام قواعد ​بريطانية لشنّ ما وصفه بـ"ضربات محدودة" ودفاعية لإضعاف قدرات طهران، بعد أن استهدفت إيران حلفاء واشنطن في المنطقة بطائرات مسيّرة وصواريخ.