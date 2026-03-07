"حزب الله" يعلن استهداف مصفاة حيفا بسرب من المسيرات الإنقضاضية

  1. الرئيسية
الأحد 08 مارس 2026 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، أن "المقاومة الإسلامية استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية مصفاة حيفا".

وأوضح "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 5:30 من فجر اليوم السبت 07/03/2026 مصفاة حيفا بسرب من المسيرات الإنقضاضية".

وأكد "حزب الله" أن الاستهداف جاء "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد في شمال إسرائيل برشقة صاروخية، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين الحزب والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.

