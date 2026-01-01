رويترز : السعودية تهدد إيران بالرد بالمثل ..

  1. الرئيسية
الأحد 08 مارس 2026 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض / وكالات /

هددت السعودية إيران بأنه إذا استمرت في هجماتها عليها وعلى بنيتها التحتية للطاقة، فإن الرياض سترد بالمثل.

هذا ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن أربعة مصادر مطلعة.

بحسب التقرير، فقد نُقلت الرسالة من الرياض إلى طهران قبل بيان الرئيس الإيراني مسعود بازاخيان صباح اليوم، والذي "اعتذر" فيه لدول الخليج.

ورغم الاعتذار، واصل النظام الإيراني طوال اليوم وبعد خطاب بازاخيان شنّ هجمات على دول الخليج.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تحدث قبل يومين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وعرض موقف الرياض "بوضوح".

و صرّح بن فرحان بأن المملكة العربية السعودية "منفتحة على أي شكل من أشكال الوساطة" الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية المفاوضات، إذ لم تسمح الرياض ولا أي من دول الخليج الأخرى للإمارات باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لمهاجمة إيران.

وأوضح بن فرحان أنه في حال استمرار الهجمات الإيرانية على الأراضي السعودية أو بنيتها التحتية للطاقة، ستضطر المملكة إلى السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها في عمليات عسكرية.

وأضاف أن الرياض سترد بدورها إذا استمرت الهجمات على منشآتها الحيوية للطاقة.

