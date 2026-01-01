لاريجاني يحذر الجماعات الانفصالية من المساس بسيادة إيران

طهران / وكالات /

أكد علي لاريجاني أن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر للفهم الصحيح لحقائق المنطقة، ولا سيما الواقع الإيراني، مشيراً إلى أن المحاولات الأمريكية لتغيير الأوضاع بناءً على تصورات خاطئة لن تنجح. وأوضح أن الشعب الإيراني، بفضل تجاربه التاريخية، استطاع تجاوز كافة التهديدات التي واجهته، مؤكداً أن الوحدة والتضامن هما السد المنيع أمام تحقيق "الأهداف الواهية" للأعداء.

مخططات التقسيم والرد على الجماعات الانفصالية

كشف لاريجاني عن مساعي الأعداء لتحريض بعض القوميات الإيرانية ضد سيادة الدولة بهدف تقسيم البلاد. وفي رسالة حازمة، وجه لاريجاني تحذيراً شديد اللهجة للجماعات الانفصالية، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب الموقف عن كثب، وأن أي تجاوز للمسار الصحيح سيواجه برد حاسم وتصفية حسابات فورية.

أصالة الكرد وفشل الرهان على القوميات

وفي سياق حديثه عن القوميات، وصف لاريجاني "الكرد" بأنهم من أكثر القوميات الإيرانية أصالة، مشيراً إلى وعيهم الكامل بطبيعة العقلية الأمريكية التي تتعامل بمنطق "نفعي تجاري" بحت. وشدد على أن الرهان على إثارة الفتن العرقية سيفشل أمام وعي المكونات الإيرانية وارتباطها الوثيق بهويتها الوطنية.

الوضع الداخلي وتوفر السلع الأساسية

وعلى الصعيد الداخلي، طمأن لاريجاني المواطنين بشأن الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتأمين احتياجات البلاد من البنزين والمواد الغذائية. وأوضح أنه رغم ارتفاع حجم التنقلات والسفر، إلا أن المخزونات الاستراتيجية الكافية متوفرة لتلبية كافة الاحتياجات الضرورية دون انقطاع.