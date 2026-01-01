إسرائيل تحظر عمل 37 منظمة إنسانية في غزة بينها "أطباء بلا حدود"

  1. الرئيسية
السبت 07 مارس 2026 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أعلن سفير فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة، صلاح عبد الشافي، أن إسرائيل منعت 37 منظمة إنسانية دولية من العمل في قطاع غزة.

وقال عبد الشافي لوكالة "نوفوستي": "منعت إسرائيل 37 منظمة إنسانية من العمل في غزة - مثل 'أطباء بلا حدود'، ومنظمة 'أنقذوا الأطفال' الخيرية الدولية". وأوضح أن هذه المؤسسات كانت تعمل في مجالات الإغاثة الطبية والمساعدات الغذائية وغيرها من المجالات الإنسانية.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن الوضع في قطاع غزة "لا يزال صعبا على الرغم من نظام وقف إطلاق النار المعمول به"، في إشارة إلى استمرار المعاناة الإنسانية رغم الهدنة الهشة.

وفي سياق متصل، كان السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف قد صرح في وقت سابق لشبكة RT بأن روسيا مستعدة لنشر مستشفى ميداني في قطاع غزة مزود بالمعدات والطاقم الطبي، في خطوة إنسانية قد تخفف من معاناة السكان في ظل الحصار والقيود المتزايدة.

